Καιρός – Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

Με αρκετό κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες θα συνεχιστεί ο καιρός της εβδομάδας, χωρίς βροχές και έντονα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία τα μεσημέρια αυτής της εβδομάδας θα αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ o καιρός θα αρχίσει να θυμίζει χειμώνα από την Παρασκευή.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει σε ανάρτησή του πως μέχρι την Παρασκευή ο Ωμέγα Εμποδιστής θα κλείσει τον δρόμο σε κακοκαιρίες και βροχές σημειώνοντας πως «μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται» συνεχίζει.

Τονίζει, δε, πως «νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου».

«Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας» σημειώνει.