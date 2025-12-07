Καιρός – Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με κρύο, βροχές και χιόνια στα βουνά – «Μπλόκο» στην κακοκαιρία βάζει αυτή την εβδομάδα ο «Ωμέγα Εμποδιστής»

Τέλος, στις βροχές και τις καταιγίδες βάζει ο «Ωμέγα Εμποδιστής», ο οποίος φέρνει μια σχετική καιρική ηρεμία που θα χαρακτηρίζει τον καιρό όλης της εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των ημερών ο Ωμέγα Εμποδιστή φέρνει καιρική ηρεμία: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δίνει μια πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα σημειώνοντας: «Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα “Πασχούγεννα” που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο».