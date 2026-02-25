Καιρός: Ποδαρικό με ψύχρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «δείχνουν» τα ensembles για τον Μάρτιο – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Παρά τη βελτίωση του καιρού και την υποχώρηση των σφοδρών βροχοπτώσεων, ο Φεβρουάριος «δίνει την σκυτάλη» στον Μάρτιο με πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, με ψύχρα θα αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος. Η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο καιρός δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή, αφού αναμένεται να σημειωθούν ήπιες βροχές και χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα τις χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρθηκε στο σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δηλαδή τα ensembles, τα οποία «δείχνουν» τη πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί τα επόμενα 24ωρα.

Μικρές διαφορές μπορεί να φανούν στην αρχική κατάσταση (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος) και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες. Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις. Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member), εξηγεί ο μετεωρολόγος.

Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη, ενώ όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται. Έτσι, φαίνεται πως οι πολλαπλές προγνώσεις συγκλίνουν στο «ψύχος» με το οποίο θα κάνει ποδαρικό ο Μάρτης την Κυριακή (01.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης…”

Ποδαρικό με λίγο περισσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες.

Αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε από τα ensembles (σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων) για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Τα ensembles αποτελούν ένα σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο τρέχει πολλές φορές, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας.

Είναι γνωστό ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφορές στην αρχική κατάσταση( θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος ) μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες.

Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις.

Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member).

Το σύνολο των μελών μάς δείχνει:

Τη βασική τάση του καιρού (μέση τιμή – ensemble mean)

Το εύρος πιθανών σεναρίων

Το επίπεδο αβεβαιότητας (όσο μεγαλύτερη η διασπορά, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα)

Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη. Όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τη θερμοκρασιακή τάση ή για πιθανές μεταβολές σε βάθος ημερών, αντί να βασιζόμαστε σε μία και μόνο εκτέλεση του μοντέλου».