Ελλάδα

Καιρός: Ποδαρικό με ψύχρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «δείχνουν» τα ensembles για τον Μάρτιο – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Τα ensembles είναι σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία όσο περισσότερο συγκλίνουν σε κοινά φαινόμενα τόσο πιο αξιόπιστη είναι η πρόγνωση
καιρός
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi

Παρά τη βελτίωση του καιρού και την υποχώρηση των σφοδρών βροχοπτώσεων, ο Φεβρουάριος «δίνει την σκυτάλη» στον Μάρτιο με πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, με ψύχρα θα αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος. Η θερμοκρασία αναμένεται να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ο καιρός δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή, αφού αναμένεται να σημειωθούν ήπιες βροχές και χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα τις χώρας.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρθηκε στο σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δηλαδή τα ensembles, τα οποία «δείχνουν» τη πτώση της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί τα επόμενα 24ωρα.

Μικρές διαφορές μπορεί να φανούν στην αρχική κατάσταση (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος) και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες. Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις. Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member), εξηγεί ο μετεωρολόγος.

Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη, ενώ όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται. Έτσι, φαίνεται πως οι πολλαπλές προγνώσεις συγκλίνουν στο «ψύχος» με το οποίο θα κάνει ποδαρικό ο Μάρτης την Κυριακή (01.03.2026).

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης…”

Ποδαρικό με λίγο περισσότερη ψύχρα από το κανονικό θα κάνει ο Μάρτιος, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες.

Αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε από τα ensembles (σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων) για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

  • Τα ensembles αποτελούν ένα σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο τρέχει πολλές φορές, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας.
  • Είναι γνωστό ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφορές στην αρχική κατάσταση( θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, άνεμος ) μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη του καιρού μετά από λίγες ημέρες.
  • Για να εκτιμηθεί αυτή η φυσική αβεβαιότητα, δεν χρησιμοποιούμε μία μόνο πρόγνωση (deterministic run), αλλά πολλές παράλληλες εκτελέσεις.
    Κάθε μία από αυτές τις εκτελέσεις ονομάζεται μέλος (member).

Το σύνολο των μελών μάς δείχνει:

  • Τη βασική τάση του καιρού (μέση τιμή – ensemble mean)
  • Το εύρος πιθανών σεναρίων
  • Το επίπεδο αβεβαιότητας (όσο μεγαλύτερη η διασπορά, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα)

Όταν τα περισσότερα μέλη συγκλίνουν, η πρόγνωση θεωρείται πιο αξιόπιστη. Όταν αποκλίνουν σημαντικά, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τη θερμοκρασιακή τάση ή για πιθανές μεταβολές σε βάθος ημερών, αντί να βασιζόμαστε σε μία και μόνο εκτέλεση του μοντέλου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
52
48
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι στη Βοιωτία - Ένας τραυματίας και μία σύλληψη
Τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών όπου δέχθηκαν την επίθεση, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Ξεκίνησε η δίκη του πρώην Πρύτανη ΟΠΑ που του κρέμασαν ταμπέλα στο λαιμό – «Τρομακτική επίθεση που δε θέλω να θυμάμαι», κατέθεσε ο Δημήτρης Μπουραντώνης
«Με πιάσανε και αντιστάθηκα, έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τρεις με είχαν ακινητοποιήσει πιάνοντάς με από τον λαιμό και ένας τέταρτος με έβγαλε φωτογραφία» κατέθεσε ο πρώην Πρύτανης
Ο πρώην Πρύτανης του ΟΠΑ, Δημήτρης Μπουραντώνης
Πώς ξεκίνησε ο άγριος καβγάς στην Αχαρνών – Τα δύο μαχαίρια που είχε ο 70χρονος στο αυτοκίνητό του
Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 70χρονου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, το ένα από αυτά που είχε συνολικό μήκος 20 εκατοστά, ενώ το δεύτερο βρέθηκε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
Πώς ξεκίνησε ο άγριος καβγάς στην Αχαρνών – Τα δύο μαχαίρια που είχε ο 70χρονος στο αυτοκίνητό του
11
Newsit logo
Newsit logo