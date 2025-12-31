Καιρός Πρωτοχρονιάς: Επέλαση ψύχους σε όλη τη χώρα με χιονοπτώσεις – Πιθανότητα χιονοκαταιγίδων στο βόρειο Αιγαίο

Έντονα φαινόμενα έχε φέρει η κακοκαιρία εξπρές που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης. Η Πρωτοχρονιά θα έρθει με τσουχτερό κρύο, χιόνια, αλλά και χιονοκαταιγίδες σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με το meteo.gr τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών με το κρύο να είναι τσουχτερό και έντονα φαινόμενα κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου.

Αναφέρει μάλιστα ότι τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες.

«Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026».

«Από την ψύξη στην… απόψυξη»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι μέσα σε λίγες ώρες από την «ψύξη» η χώρα θα περάσει «στην… απόψυξη», καθώς το ψύχος θα υποχωρήσει δίνοντας τη θέση του σε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σε ανάρτησή του μάλιστα παραθέτει και ένα βίντεο με την πορεία των ψυχρών αέριων μαζών.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΣΤΗΝ…ΑΠΟΨΥΞΗ”

Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά .

Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά, από τα βόρεια–βορειοανατολικά η κάθοδος της πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με θερμοκρασίες στα 850 hPa έως και κάτω από –10°C στα Βαλκάνια που κατευθύνεται κυρίως προς τη Τουρκκία .Μέρος του ψύχους ωστόσο καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας, ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί βοριάδες και διατήρηση του ψυχρού καιρού για 2 με 3 εικοσιτετράωρα.

Στη συνέχεια, προς το τέλος της περιόδου, παρατηρείται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια, με σταδιακή είσοδο ηπιότερων – θερμότερων αερίων μαζών. Οι θερμοκρασίες στα 850 hPa ανεβαίνουν σε θετικές τιμές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα, σηματοδοτώντας γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των χειμερινών φαινομένων».