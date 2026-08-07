Καιρός – Ρήγου στο newsit.gr: Κορυφώνεται ο καύσωνας με 40άρια και ισχυρό μελτέμι, αυξημένος ο κίνδυνος για φωτιές

Στην κορύφωσή του βρίσκεται το θερμό κύμα που επηρεάζει τη χώρα, με τον καιρό να διατηρεί ως βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Ο καύσωνας αναμένεται να οδηγήσει τον υδράργυρο τοπικά ακόμη και στους 40 βαθμούς το Σάββατο, την ώρα που οι ενισχυμένοι άνεμοι αυξάνουν την ανησυχία για φωτιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μιλώντας στο newsit.gr, η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου εξηγεί ότι ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα θερμός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο ο καύσωνας να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από τη Δευτέρα (10.08.2026) αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Την ίδια στιγμή, όμως, το μελτέμι θα ενισχυθεί, διατηρώντας αυξημένη την επικινδυνότητα για φωτιές, κυρίως λόγω του συνδυασμού ισχυρών ανέμων, ζέστης και χαμηλής υγρασίας.

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«Η ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού που θα μας απασχολήσουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας», αναφέρει η Χριστίνα Ρήγου στο newsit.gr.

Οπως εξηγεί, «διανύουμε ένα θερμό κύμα ζέστης, το οποίο φτάνει στην κορύφωσή του σήμερα και αύριο», με τη θερμοκρασία στην ηπειρωτική χώρα να κινείται «κοντά στους 37 με 39 βαθμούς».

Καύσωνας: Πού θα εμφανιστούν 40άρια

Η πιο θερμή ημέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο, όταν δεν αποκλείονται τοπικά ακόμη και θερμοκρασίες 40 βαθμών.

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«Τοπικά, αύριο Σάββατο, θα δούμε και μεμονωμένα 40άρια, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπως τα Γιαννιτσά, στη Θεσσαλία και τον Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, σε περιοχές γύρω από το Αγρίνιο», σημειώνει.

Στην Αττική, πάντως, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

«Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποχώρηση της ζέστης από τη Δευτέρα

Το θερμό κύμα αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί από τη Δευτέρα, χωρίς όμως να υποχωρούν και οι ισχυροί άνεμοι.

«Αυτό το κύμα ζέστης θα αρχίσει να υποχωρεί από τη Δευτέρα. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα συνεχίσει να πνέει ενισχυμένο το μελτέμι», εξηγεί η Χριστίνα Ρήγου.

Οπως σημειώνει, το μελτέμι βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωσή του, όπως συμβαίνει συνήθως μέσα στον Αύγουστο.

«Σήμερα, Παρασκευή, οι άνεμοι φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Πολύ τοπικά τη Δευτέρα, στις Κυκλάδες, ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ».

Η ενίσχυση των ανέμων θα λειτουργήσει, πάντως, ευεργετικά ως προς τις θερμοκρασίες.

«Με την ενίσχυση του μελτεμιού από τη Δευτέρα, η έντονη ζέστη θα υποχωρήσει και ο καιρός θα γίνει πιο ήπιος. Μιλάμε για θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή και όχι για συνθήκες καύσωνα», επισημαίνει.

Καιρός: Τι ισχύει για όσους ταξιδεύουν

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των εκδρομέων, η μετεωρολόγος του newsit.gr εκτιμά ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

«Οσοι ταξιδέψουν δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στο Ιόνιο οι άνεμοι παραμένουν ήπιοι, στα 4 με 5 μποφόρ το πολύ», σημειώνει.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι όσοι κινηθούν οδικώς στην ηπειρωτική χώρα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

«Οσοι μετακινηθούν στα ηπειρωτικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ταξιδέψουν με υψηλές θερμοκρασίες».

Φωτιές: Πορτοκαλί συναγερμός για Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για την εξάπλωσή τους.

«Για αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και η Κρήτη», αναφέρει η Χριστίνα Ρήγου.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κίτρινο επίπεδο κινδύνου.

«Σε κίτρινο επίπεδο κινδύνου βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, όπως η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Θράκη και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου».

Σύμφωνα με την ίδια, ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος και τις επόμενες ημέρες εξαιτίας ενός ιδιαίτερα επιβαρυντικού συνδυασμού παραγόντων.

«Ο συνδυασμός της ζέστης, του μελτεμιού και των χαμηλών ποσοστών υγρασίας δημιουργεί μια πολύ ξηρή ατμόσφαιρα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τις επόμενες ημέρες».

«Το κίτρινο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος»

Η Αττικοβοιωτία έχει πλέον υποχωρήσει από το πορτοκαλί στο κίτρινο επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εκλείψει η επικινδυνότητα.

«Η Αττικοβοιωτία έχει βγει από το πορτοκαλί επίπεδο και πλέον βρίσκεται στο κίτρινο. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος», υπογραμμίζει.

Οπως εξηγεί, «το κίτρινο αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, ενώ το πορτοκαλί σε πολύ υψηλό».

«Επομένως, η επικινδυνότητα παραμένει και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή», καταλήγει η Χριστίνα Ρήγου στο newsit.gr.