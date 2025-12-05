Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες από την κακοκαιρία Byron – Οι 10 περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το πρωί του Σαββάτου - Η ΕΜΥ κάνει λόγο για κόκκινη προειδοποίηση
Πλημμυρισμένοι δρόμοι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τα δόντια της δείχνει η κακοκαιρία Byron, καθώς οι σφοδρές βροχές και οι καταιγίδες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη για την κακοκαιρία Byron επικαιροποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Δείτε live τα προβλήματα που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία Byron

Πιο συγκεκριμένα:

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι
ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι
στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
141
139
103
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Σφοδρές βροχές και καταιγίδες από την κακοκαιρία Byron – Άνεμοι αγγίζουν τα 8 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου
ΚΑΙΡΌς
Η κακοκαιρία Byron «σφυροκοπά» την χώρα: Πως θα κινηθεί τις επόμενες ώρες, μαζικά μηνύματα από το 112
Στο έλεος της κακοκαιρίας ολόκληρη η χώρα με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια - Συστάσεις για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
7
Newsit logo
Newsit logo