Καιρός σήμερα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία για την Κυριακή του Πάσχα – Συννεφιά και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές

Με λίγη συννεφιά και πιθανότητα τοπικών βροχών στον καιρό θα γίνει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα (12/4/2026) το ψήσιμο του αρνιού, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με την θερμοκρασία να σημειώνει και μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.