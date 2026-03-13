Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις – Πιθανότητα για βροχές στα ηπειρωτικά

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός και σήμερα (13/3/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού ο καιρός θα δούμε κυρίως λιακάδα με λίγη συννεφιά, ενώ υπάρχει και κάποια περίπτωση να εκδηλωθούν βροχές στα ηπειρωτικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 3, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.