Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας – Οι άνεμοι αγγίζουν τα 7 μποφόρ

Έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν από σήμερα (27/3/2026) τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού στον καιρό βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς και στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, πλήν της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου, θα βελτιωθεί. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες να είναι κατά διαστήματα ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νοτιά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.