Καιρός – Τσατραφύλλιας: Καταιγίδες τις επόμενες 24 ώρες – Κίνδυνος πλημμυρών σε 9 περιοχές

Την προσοχή όλων εφιστά ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ισχυρή κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να προκαλέσει νέες πλημμύρες.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για την επικείμενη κακοκαιρία σημείωσε πως συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες 24 ώρες καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές.

Κατά την ίδια ανάρτηση οι νέες βροχές δεν αποκλείεται να προκαλέσουν:

«Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών».

Μάλιστα, ο ίδιος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή σε 9 περιοχές που το έδαφος «είναι ήδη κορεσμένο: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα».

«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9 -10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, το νότιο Αιγαίο και την περιοχή του Θερμαϊκού, ενώ από αύριο το πρωί θα συνεχιστούν στο κεντρικό Αιγαίο και την περιοχή της Χαλκιδικής.