Καιρός: Τσουχτερό κρύο και χιόνια στην Αττική την Παραμονή Πρωτοχρονιάς και την πρώτη ημέρα του 2026 – Αναλυτική πρόγνωση

Σε ελεύθερη πτώση η θερμοκρασία το επόμενο διήμερο - Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο
Σκανδιναβικός θα είναι ο καιρός την Παραμονή Πρωτοχρονιάς καθώς η ψυχρή εισβολή express θα ρίξει κατακόρυφα την θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ο καιρός την Τετάρτη παραμονή Πρωτοχρονιάς θα φέρει ασθενείς βροχές στην Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη.

Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στην Θράκη. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί κοντά στους 7 – 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, 10 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, ισχυροί μέχρι το μεσημέρι στα 6 – 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ.

Βόρειοι οι άνεμοι 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ το πρωί, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Με τσουχτερό κρύο θα κάνει ποδαρικό η νέα χρονιά. Την Πέμπτη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, και ασθενείς βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές.

Ήλιος με δόντια, καθώς το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει έως 6 στα κεντρικά και βόρεια, 9-11 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα δημιουργηθεί παγετός το πρωί. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σε εντάσεις μέχρι 5 και στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2036 κατά περιόδους συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά, στα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο… και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, θα ξεκινήσει να βρέχει.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 6.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Live η πορεία του καιρού

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

