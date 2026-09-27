Ελλάδα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη – Πορτοκαλί προειδοποίηση, νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα κατά διαστήματα βροχές, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα - Βελτίωση του καιρού από τη Δευτέρα
καιρός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται έντονες στο Πήλιο, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ πιθανό είναι να επηρεαστούν και η Ανατολική Στερεά και η Κρήτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Γιώργου Εμμανουήλ.

Επειδή τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές αναμένεται να είναι έντονα η ΕΜΥ μαζί με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση. Επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά) και τις δυτικές Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση αποτελούν τα Δωδεκάνησα, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 25 και 27 βαθμών.

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα κατά διαστήματα βροχές, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ακόμη καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι θυελλώδεις βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

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