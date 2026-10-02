Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι στα 9 μποφόρ από το απόγευμα – «Καμπανάκι» για την Κρήτη

Νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται να πλήξει την Κρήτη από το απόγευμα της Παρασκευής (2.10.26), μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και μεγάλες εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Παρά τη πρόσκαιρη βελτίωση των φαινομένων το πρωί, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για νέα επιδείνωση από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο. Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, ενώ ιδιαίτερα θα επηρεαστούν οι βόρειες και ορεινές περιοχές του νησιού, με τα Χανιά και το Ρέθυμνο να βρίσκονται στην «καρδιά» της κακοκαιρίας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 190 εκατοστά, ενώ στο Τζερμιάδο Λασιθίου καταγράφηκαν περισσότερα από 237 εκατοστά. Στα Ανώγεια, η ποσότητα του νερού που έπεσε σε λιγότερο από 24 ώρες αντιστοιχεί σε βροχή περίπου δυόμισι μηνών.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ποσότητα του νερού που έπεσε στην Κρήτη μέσα σε μία ημέρα αντιστοιχεί με εκείνη που δέχεται η Αθήνα σε ολόκληρο τον χρόνο. Όπως εξήγησε, στα Χανιά έπεσαν περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα και στο Λασίθι περίπου 250 τόνοι.

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων που αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία απομακρύνεται. Αντίθετα, από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπεται νέα επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται το Σάββατο, όταν τα ήδη κορεσμένα εδάφη της Κρήτης θα δεχθούν νέες σημαντικές ποσότητες νερού. Εκτός από την Κρήτη, έντονα φαινόμενα προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, ενώ σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την ένταση να φτάνει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής. Για την Κρήτη προβλέπεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως το Σάββατο.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή

Σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα, ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, τους 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και ριπές που θα φτάνουν τα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα.

Προβλήματα και στην ακτοπλοΐα

Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω απαγορευτικού απόπλου. Στον Πειραιά, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με δυσκολίες.

Τα πλοία προς Ηράκλειο και Χανιά, καθώς και το πλοίο προς Χίο και Μυτιλήνη, αναμένεται να πραγματοποιήσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό στην Κρήτη. Ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός και καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δρόμοι παραμένουν κλειστοί, μεταξύ άλλων στις διαδρομές Λιβάδια – Γαράζο και Βένι – Απλαδιανά, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κυκλοφορία μεταξύ Αξού, Λιβαδάς και Αΐμονα.

Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, χείμαρρος παρέσυρε αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι. Η γέφυρα υποχώρησε από τα ορμητικά νερά και οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πρωτοφανή καιρική καταιγίδα έπληξε σήμερα τον Άγιο Νικόλαο στη Κρήτη.

Δείτε βίντεο. pic.twitter.com/osxlkyYgJG — Αντώνης Νταλακογεώργος (@Adalakogeorgos) October 1, 2026

Στα Ζωνιανά, υπερχείλισε ποτάμι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα σε όχημα, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισήλθαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένα σημεία.

Στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη – Γιόφυρου – Φοινικιάς – Μαλάδων, ο ποταμός Γιόφυρος υπερχείλισε, με νερά να φτάνουν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις Γούβες, όπου ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο.

Οι Γούβες στην Κρήτη επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχές, με τα νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα, φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες νερού προς την ακτή. 🇬🇷 #Greece #Flooding pic.twitter.com/UmN7CYxKwK — sofia karagianni (@sofiakaragnshr) October 1, 2026

Στην περιοχή παρασύρθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ οχήματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατέληξαν στη θάλασσα. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, με φερτά υλικά να φτάνουν έως το παραλιακό μέτωπο.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ η κυκλοφορία στον κάμπο απαγορεύτηκε.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στα Ανώγεια, όπου καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης. Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών.