Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί από την Τρίτη, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού φαίνεται πως είναι η σημερινή (21.09.2026) καθώς η ΕΜΥ έβγαλε το πρώτο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για αυτή τη σεζόν. Έτσι τη θέση του ήλιου και των υψηλών -για την εποχή- θερμοκρασιών, παίρνουν οι βροχές και οι καταιγίδες.

Από το πρωί της Τρίτης και μέχρι την Τετάρτη, αναμένονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και μεγάλη συχνότητα κεραυνών σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων την Τρίτη ενώ την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θεσσαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία ενώ σε Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια (κεντρική και βόρεια) από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Την Τετάρτη, η Θεσσαλία θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της νέας καιρικές διαταραχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.



Πιο συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.



Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

H πρόγνωση του meteo.gr για σήμερα

Hλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερά επίπεδο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 12 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.