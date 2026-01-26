Συμβαίνει τώρα:
Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Στο επίκεντρο η Αττική, που αλλού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται δρομολόγια
Βροχή
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας μας σήμερα (26/1/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, εξαιτίας της νέας κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη να «βασανίζει» τους κατοίκους.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα στις 10:30 π.μ. για την κακοκαιρία που θα χτυπήσει την Ελλάδα κάνει αναφορές για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους στα νησιά αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα η κακοκαιρία έχει ήδη ξεκινήσει στην Αττική με έντονη βροχή και αστραπές να δημιουργούν δυσκολίες αλλά και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Συγκεκριμένα τα ισχυρά φαινόμενα με κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26/01/2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής.

Αύριο Τρίτη (27-01-2026) η κακοκαιρία θα συνεχίσει μέχρι και το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

  • στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης
  • στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
  • στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
  • στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας – Βροχές και καταιγίδες:

Ακόμα θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα, με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου και να έχουν ακυρωθεί δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Δείτε την πορεία των ανέμων:

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

