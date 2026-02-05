Συμβαίνει τώρα:
Καισαριανή: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε παιδική χαρά – Το ευτύχημα ότι δεν έπαιζαν παιδιά λόγω της βροχής

Ο οδηγός παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του, άρχισε να φωνάζει και έσπευσαν κάτοικοι για να τον απεγκλωβίσουν
Κλαούντιο Σούμπασι

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα σε τροχαίο στην Καισαριανή. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) την οδό Ευφρονίου και Ουμπλιανής αυτοκίνητο εισέβαλε σε παιδική χαρά.

Το τροχαίο στην Καισαριανή σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος – κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Εκείνο προσέκρουσε σε παιδική χαρά με αποτέλεσμα να σπάσει τις μπασκέτες. Λόγω της βροχής δεν υπήρχαν παιδιά, διαφορετικά θα υπήρχαν θύματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πιθανόν λόγω της βροχόπτωσης αλλά και των έργων που γίνονται.

Επειδή, εγκλωβίστηκε στο όχημά του, ζητούσε βοήθεια για να απεγκλωβιστεί.

Άμεσα κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ έφτασε και οδική βοήθεια να απομακρύνει το όχημα.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

