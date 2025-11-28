Ελλάδα

Κακοκαιρία Adel: Ισχυρά φαινόμενα στην Αττική ως το μεσημέρι, παραμένει η «κόκκινη» προειδοποίηση – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους
Βροχή στην Αττική
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει την επέλασή της με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025) το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η «κόκκινη» προειδοποίση παραμένει, καθώς η κακοκαιρία Adel σφυροκοπά τη χώρα. Από το πρωί της Παρασκευής η Αττική δοκιμάζεται από ισχυρές καταιγίδες που συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις προκαλώντας πολλά προβλήματα. 

Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα Χαλκιδική Σέρρες  Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Μέχρι το απόγευμα έντονα φαινόμενα θα υπάρχουν στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η κακοκαιρία από το απόγευμα θα χτυπήσει και τα Δωδεκάνησα. 

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Ελλάδα
Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής
