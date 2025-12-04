Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σε όλη τη χώρα – Προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Byron φέρνει από την αρχή της πολλά προβλήματα στα με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες με τη λειτουρία πολλών σχολείων να αναστέλλεται.

Σε πολλές περιοχές που πλήττονται ήδη, όπως η Ζάκυνθος και η Ανατολική Μάνη, έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron ενώ για τη Λακωνία εκδόθηκε 112. Την ίδια ώρα μπαράζ ανακοινώσεων από δήμους, ενημερώνουν ότι για αυριο Παρασκευή 05.12.2025, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Κλειστά σχολεία την Παρασκευή

Λόγω των έντονων φαινομένων που θα συνεχιστούν λόγω της κακοκαιρίας Byron, για αύριο Παρασκευή 05.12.2025, πολλές περιοχές αποφάσισαν τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Στη Ρόδο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του Δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. ανακοίνωση αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο αλλά και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Ο Δήμος Θήρας είναι από τους δήμους που έσπευσαν να ανακοινώσουν ότι τα σχολεία για αύριο Παρασκευή θα είναι κλειστά, καθώς τα φαινόμενα θα ενταθούν. επίσης την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων.

Ο Δήμος Τήλου ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την απόφαση Δημάρχου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ε τον δήμαρχο να κάνει έκκληση τόσο στους δημότες αλλά ιδιαίτερα στους ψαράδες να μην μετακινούνται για την ασφάλειά τους.

Ο Δήμαρχος Καστελόριζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.

Κλειστά σχολεία και στην Αττική

Κλειστά σχολεία και στην Αττική για αύριο Παρασκευή 5 Δεκέμβρη φέρνουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron.

Mε απόφαση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να επηρεάσουν την περιοχή.

Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν τα σχολεία και στα Μέγαρα. Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει ότι, για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.

Κλειστά τα σχολεία στην Κατερίνη

Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης, Γεώργιου Κοκαβίδη ανακοινώνεται ότι: τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.