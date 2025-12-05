Κακοκαιρία Byron – Κολυδάς: Η ζώνη των καταιγίδων έχει μετατοπιστεί προς Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να σφυροκοπά με άγριες διαθέσεις τη χώρα με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Οι βροχοπτώσεις που έχει φέρει η κακοκαιρία Byron σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα.

Επισημαίνει μάλιστα ότι η ζώνη των περισσότερων καταιγίδων να έχει μετατοπιστεί προς Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Πρωινή ενημέρωση… Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές, ενώ η ζώνη των περισοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστει κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ.

Καλημέρα σας.