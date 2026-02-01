Ελλάδα

Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ
Βροχή
Photo / Eurokinissi

Νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδοσε η ΕΜΥ το βράδυ της Κυριακής 01.02.205, με τα φαινόμενα να υποχωρούν στην κακοκαιρία εξπρές, αλλά βροχές καταιγίδες και χιόνια να συνεχίζονται σε κάποιες περιοχές μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).
β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).
γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).
δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
71
44
41
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Γαζωμένος» από σφαίρες ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στο ρέμα στη Νέα Πέραμο - Βίντεο ντοκουμέντο από την απαγωγή του
Η σύντροφός του είχε καταθέσει στις Αρχές πως από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν κλεμμένο
Περιπολικό
14
Newsit logo
Newsit logo