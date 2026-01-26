Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία: «Λίμνη» η λεωφόρος Βουλιαγμένης, πλημμύρες στις γραμμές του τραμ και πτώσεις δέντρων στα νότια προάστια

Νωρίτερα μάλιστα προκλήθηκε και κατολίσθηση στα Μέγαρα στο 48χλμ της παλιάς εθνικής
τραμ
Τραμ στη Γλυφάδα

Σειρά προβλημάτων έχει αρχίσει να προκαλεί το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά και την Αττική. Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων δημιουργούν προβλήματα στη κυκλοφορία των πολιτών.

Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων η ΕΜΥ επικαιροποίησε νωρίτερα σήμερα (26/1/2026) το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, αφού πλημμύρες, αστραπές και βροντές από την κακοκαιρία καταγράφονται ήδη σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας την κακοκαιρίας, τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα.

Εικόνες από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης ενισχύουν την ανησυχία.

Στην Αργυρούπολη σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων που οδήγησαν σε ζημιές σε δύο οχήματα, ενώ η λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει μετατραπεί σε «λίμνη» με τα οχήματα να διασχίζουν τα νερά με δυσκολία. Οι εικόνες από τη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Προφήτου Ηλία και με την οδό Βενεζουέλας είναι χαρακτηριστική.

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς και ειδικά στα τραμ στη Γλυφάδα. Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τραμ να «κολυμπάνε» μέσα στα νερά και να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία τους.

Στη Γλυφάδα μάλιστα φαίνεται να έχουν βουλώσει αποχετεύσεις, με νερά να έρχονται στην επιφάνεια και να πλημμυρίζουν τους δρόμους.

Ακόμα πληροφορίες της ΕΡΤ ενημερώνουν ότι προκλήθηκε κατολίσθηση στα Μέγαρα στο 48χλμ της παλιάς εθνικής. Όπως αναφέρουν, τα προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν αποκατασταθεί.

Ελλάδα
