Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που αναζητούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου

Στα ίχνη και του δεύτερου φίλου του Κλεομένη οδηγούνται οι αρχές, αφού ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα και τον προφυλακιστέο 19χρονο το βράδυ της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).

Πρόκειται για τον νεαρό, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να τρέχει επί της οδού Αργοναυτών, μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη, λίγο πριν το θύμα αφήσει την τελευταία του πνοή δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου»

Υπενθυμίζεται ότι στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε, σήμερα (23.03.2026), ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη, Αστέριος Αλήτσιος για τη δολοφονία του γιου του. Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τον τεχνικό σύμβουλο – ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη επισκέφθηκε την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία της και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», ανέφερε αμέσως μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Εξήγησε ότι βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική Δικαιοσύνη.

Στο μεταξύ, αίτημα προς την ανακρίτρια για άσκηση νέων διώξεων όσον αφορά την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, για την οποία κατηγορείται και προφυλακίστηκε 23χρονος, κατέθεσε ο δικηγόρος του πατέρα του θύματος. «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες τόσο της δολοφονίας όσο και μετά τη δολοφονία» ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Αλεξανδρής.

Η στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος

Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο τους στις αρχές και παραδέχτηκε πως ευθύνεται για την δολοφονία του Κλεομένη, τονίζοντας όμως ότι οι 3 νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα και ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα που ήταν στην παρέα του, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στην οδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατάει και να πέφτει δίπλα από τον κάδο.

Οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα από τον 20χρονο, αφού διαπιστώνουν ότι δεν είναι δίπλα τους, επιστρέφουν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί ο 20χρονος μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά. Οι δύο τους μαζί με έναν άλλο περαστικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε από την ιατρική εξέταση, έχασε πάνω από 2,5 λίτρα αίματος.

Κάποια στιγμή, ο 20χρονος θα σηκωθεί για κάποια δευτερόλεπτα ωστόσο το τραύμα του είναι τόσο σοβαρό, που τελικά θα τον ρίξει στο έδαφος και θα τον οδηγήσει στον θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της δολοφονίας και ο ένας 19χρονος εκ των δύο φίλων που ήταν μαζί με τον Κλεομένη παραδόθηκαν στις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου.