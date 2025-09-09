Καλάβρυτα: «Το σκυλί ήταν γεμάτο λάσπες και σε κακή κατάσταση», λεει η 60χρονη που κατήγγειλε τον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου για κακοποίηση ζώου

«Εγώ ζήτησα να μιλήσω με τον ηγούμενο και μου είπαν ότι απουσίαζε, βγήκε ένας άλλος καλόγερος, με ειρωνεύτηκε και μίλησε πολύ άσχημα και τελικά ήρθε η αστυνομία» λέει στο newsit.gr η γυναίκα που κατήγγειλε για κακοποίηση ζώου τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.



Ο ηγούμενος που προσπάθησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία. Εναντίον του 63χρονου ιερομόναχου τον περασμένο Δεκέμβριο είχε υπάρξει καταγγελία για κακοποίηση ζώου από μια 60χρονη γυναίκα που είχε επισκεφτεί το μοναστήρι. Μιλώντας στο newsit.gr η φιλόζωος μας περιγράφει τις άθλιες συνθήκες στις οποίες διαβίωνε το ζώο αλλά και τη συμπεριφορά των κληρικών.

«Κάναμε βόλτα στο προαύλιο χώρο της μονής και είδαμε ένα σκύλο σε άθλια κατάσταση. Ήταν σε έναν περιφραγμένο χώρο με και το ζώο ήταν εκτεθειμένο στην βροχή και δεν είχε στέγαστρο, δεν είχε τίποτα και το ζώο ήταν μούσκεμα. Βρεχόταν και δεν είχε κάπου να μπει και να προφυλαχθεί και ένα μισοσαπισμένο σπιτάκι σκύλου που είχε, ήταν γεμάτο λάσπες και σε πολύ κακή κατάσταση και το ζώο δεν είχε που να πάει να ξαπλώσει, ούτε να μπει κάπου, ούτε να προφυλαχθεί από την βροχή. Ζήτησα κάποιον να μιλήσω να μου πει τι συμβαίνει και γιατί το ζώο είναι σε αυτή την κατάσταση» λέει στο newsit.gr η 60χρονη γυναίκα και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Ζήτησα να μιλήσω με τον ηγούμενο και μάλιστα σε έντονο ύφος και είπα ότι είναι ντροπή σας να έχετε το ζώο σε αυτή την κατάσταση και ήθελα να μιλήσω με τον υπεύθυνο. Τότε βγήκε ο φύλακας που πρόσεχε τα εκθέματα και τις εικόνες. Εκείνος μου είπε να μην φωνάζω και ότι θα καλέσει την αστυνομία και του απάντησα ότι την έχω καλέσει ήδη για παραμέληση και κακοποίηση ζώο και θα έρθει».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η γυναίκα, ο ηγούμενος δεν βρισκόταν εκεί, αλλά όπως υποστηρίζει τόσο ο φύλακας όσο και ένας καλόγερος της μίλησαν άσχημα και της είπαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία.

«Εγώ ζήτησα να μιλήσω με τον ηγούμενο και μου είπαν ότι απουσίαζε, βγήκε ένας άλλος καλόγερος και του είπα τα παράπονά μου και του είπα ντροπή σας που έχετε το ζώο έτσι και είστε άνθρωποι του θεού και βασανίζετε ένα ζώο. Με ειρωνεύτηκε και μίλησε πολύ άσχημα και τελικά ήρθε η αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα, τελικά απομάκρυναν τον σκύλο γιατί ήταν κακοποιημένο και πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα και έκανα επίσημη καταγγελία», συμπληρώνει η καταγγέλλουσα.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Σακουλέβας