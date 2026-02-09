Ελλάδα

Καλλιθέα: Η αξονική δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα για το 2χρονο κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι – Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο

Οι γιατροί το θεωρούν θετικό και το αποδίδουν στο γεγονός ότι έμεινε αρκετή ώρα στο παγωμένο νερό με αποτέλεσμα να μην αναπτύξει οίδημα
σιντριβάνι
Το σιντριβάνι όπου έπεσε η 2χρονη

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε το βράδυ της Κυριακής (09/02/2026) σε συντριβάνι στην Καλλιθέα.

Το κοριτσάκι ενώ έπαιζε σε πλατεία στην Καλλιθέα, ξαφνικά έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του. Ακολούθησαν στιγμές πανικού με εργαζόμενους καταστημάτων να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο – ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς του συνελήφθησαν και διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα. 

Τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα. Οι γιατροί έχουν κάνει αξονική στο κοριτσάκι, η οποία δεν έδειξε μέχρι στιγμής εγκεφαλικό οίδημα.

Αυτό οι γιατροί το θεωρούν θετικό και το αποδίδουν στο γεγονός ότι έμεινε αρκετή ώρα στο παγωμένο νερό με αποτέλεσμα να μην αναπτύξει οίδημα.

Να σημειωθεί πως στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός μόλις έφθασε το περιπολικό.

Οι γιατροί από τον 5ο όροφο του νοσοκομείου κατέβηκαν σαν αλεξιπτωτιστές στο ισόγειο.

Μπήκαν στη Μονάδα ανάνηψης και επί πενήντα λεπτά της έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι που άκουσαν την καρδιά της να χτυπάει. 

Όμως και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έδωσαν τη δική τους μάχη. Από την Καλλιθέα μέχρι το Παίδων έφθασαν σε λιγότερα από επτά λεπτά, με τον έναν αστυνομικό στο πίσω κάθισμα να κάνει ασταμάτητα ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
108
74
66
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο κατάσκοπο σμήναρχο – Έδιναν «ραντεβού» σε εστιατόριο του Πειραιά
Ο σμήναρχος μάλιστα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων, τα οποία του έστελνε ο Κινέζος πράκτορας
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Ο κατάσκοπος σμήναρχος ισχυρίζεται πως διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές – Η κινεζική τακτική του reverse engineering
Η έρευνα δεν περιορίζεται στη χρονική περίοδο όπου ο Σμήναρχος υπηρετούσε ως Διοικητής στη Μονάδα Επικοινωνιών στο Καβούρι, αλλά επεκτείνεται και στην θητεία του ως Τμηματάρχης σε επιτελική θέση
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία 7
Εκσυγχρονισμός τεθωρακισμένων στρατού: Elbit και Rafael οι βασικοί «μνηστήρες» – Τα προαπαιτούμενα και η εγχώρια συμμετοχή
Τα M113 υπηρετούν ως η βασική «ραχοκοκαλιά» των μηχανοκίνητων σχηματισμών, μεταφέροντας προσωπικό, υποστηρίζοντας κινήσεις και καλύπτοντας ανάγκες σε Έβρο και νησιά
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015 - ΑΡΜΑ ΜΑΧΗΣ ΤΑΝΚΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ113
Newsit logo
Newsit logo