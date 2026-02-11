Ελλάδα

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι – Το ευχαριστώ του θείου της στους αστυνομικούς

Τέσσερες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα, η 2χρονη παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου - Ο θείος της μίλησε στο newsit.gr για να πει ευχαριστώ στους αστυνομικούς που την μετέφεραν γρήγορα στο Παίδων
«Μέσα σε μια στιγμή μου έφυγε από το χέρι, παραπάτησε στο σιντριβάνι και αμέσως πήγα να την βγάλουμε», λέει σήμερα (11.02.2026) ο θείος του 2χρονου κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας προκαλώντας αναστάτωση το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Την ευγνωμοσύνη του και ένα μεγάλο ευχαριστώ ήθελε να εκφράσει μέσα από το newsit.gr ο θείος του 2χρονου κοριτσιού στους αστυνομικούς που έγιναν γέφυρα ζωής για την κόρη του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο σιντριβάνι της Καλλιθέας. «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία για την άμεση επέμβαση της και την μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο», λέει συγκινημένος.

Μόλις δύο χρόνια βρισκόταν η οικογένεια του παιδιού στην Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για εκείνους και για την κόρη τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο πατέρας γύρισε για μια στιγμή το κεφάλι του και η μικρή παραπάτησε και έπεσε μέσα στα σιντιβάνι. Η ώρα είναι μόλις 10 λεπτά μετά της οχτώ το βράδυ και στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα ακούγονται φωνές, περαστικοί τρέχουν και πελάτες των καταστημάτων εστίασης σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι γονείς τους μόλις 2 ετών παιδιού δεν σκέφτονται τίποτα άλλο παρά μόνο να γίνει καλά το παιδί τους και να το πάρουν ξανά στην αγκαλιά τους. Στο σημείο από τα πρώτα λεπτά βρέθηκε ένας εργαζόμενος καταστήματος και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί για να κρατηθεί στην ζωή. Μάλιστα ο ίδιος είπε για το περιστατικό στο newsit.gr:

«Ανέβηκα πάνω για να βγάλω κάποιες φωτογραφίες στο μαγαζί, την ώρα που είχαμε κόσμο και έτυχε να βρεθώ μπροστά σε ένα περιστατικό. Είδα κάποιους ανθρώπους, πιο πίσω, να τρέχουν πανικόβλητοι κρατώντας ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα ότι πρόκειται για κάτι θετικό, ότι είχε συμβεί κάτι χαρμόσυνο. Ξαφνικά, όμως, είδα να αφήνουν το παιδί κάτω και τότε κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Δεν υπήρχε ηρεμία, υπήρχε μόνο ταραχή, φόβος, άγχος, πανικός. Κατάλαβα ότι εκείνη τη στιγμή στο παιδί δεν προσέφεραν βοήθεια, αντίθετα του έκαναν κακό. Δεν υπήρχαν οι πρώτες βοήθειες όπως θα έπρεπε».

Η μικρή νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση μιας και έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλός της. Η οικογένειά της και οι γιατροί ευελπιστούν να καταφέρει να βγει νικήτρια από την μάχη που δίνει και να επιστρέψει σπίτι της, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών της.

