Καλλιθέα: Στον εισαγγελέα οι γονείς του κοριτσιού που έπεσε σε συντριβάνι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι γονείς του παιδιού που έπεσε σε συντριάνι στην Καλλιθέα
Το συντριβάνι στην Καλλιθεα
Το συντριβάνι στην Καλλιθεα / Eurokinissi

Ένα τραγικό ατύχημα συνέβη το βράδυ της Κυριακής 08.02.2026 στην Καλλιθέα όταν ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση του σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, με τους γονείς του να έχουν συλληφθεί.

Το κοριτσάκι, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι στην Καλλιθέα με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Το παιδί βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι. Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που ειδοποιήθηκαν από περίοικους για το συμβάν έβγαλαν το παιδί από το συντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκεί το παιδί επανήλθε μετά από τεράστιες προσπάθειες των γιατρών και πλέον βρίσκεται στην εντατική διασωληνωμένο.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, συνελήφθησαν και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

