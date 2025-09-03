Κάμερες καταγραφής οδικών παραβάσεων ΚΟΚ: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός – Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα χρηματοδοτήσουν το έργο

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Με στόχο την αποτελεσματική επιτήρηση των παραβάσεων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά στην εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος καμερών που θα καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Το εγχείρημα, προϋπολογισμού 93,8 εκατομμυρίων ευρώ (προ ΦΠΑ), εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη διαφάνεια στην επιβολή προστίμων, με την ολοκλήρωσή του να προβλέπεται μέσα στο 2026, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα έσοδα από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο.

Η διάρκειά του είναι 11 χρόνια και υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» διαδραματίζει ρόλο αναθέτουσας αρχής.

Η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 2.000 σταθερών καμερών κατά παραβάσεων όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η υπέρβαση ορίων ταχύτητας και η παράνομη χρήση λωρίδων λεωφορείων, καθώς και 500 κινητών συστημάτων που θα τοποθετούνται σε οχήματα και λεωφορεία με δυνατότητα καταγραφής πινακίδων σε πραγματικό χρόνο.

Οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων, ενώ θα αναπτυχθεί και εξειδικευμένο λογισμικό και θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Η ολοκλήρωση του έργου απαιτεί τη συγκρότηση επιτροπών και θεματικών ομάδων εργασίας. Το συνολικό κόστος καλύπτει περίπου 41,7 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό και πάνω από 52 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες, όπως η εγκατάσταση, η εκπαίδευση, η διαχείριση, η υποστήριξη και οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.