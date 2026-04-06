Καραμπόλα 5 οχημάτων στην Αττική Οδό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) με έναν ελαφρά τραυματία.

Η καραμπόλα συνέβη στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κύμης. Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό προκλήθηκε από σύγκρουση πολλαπλών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η αριστερή λωρίδα παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, ενώ οι αρχές βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κύμης. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ορισμένων οδηγών, ενώ οι καθυστερήσεις στην κίνηση άγγιξαν τα 15 έως 20 λεπτά, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο της Πεντέλης μέχρι τον κόμβο της Κύμης.