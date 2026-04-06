Καραμπόλα 5 οχημάτων στην Αττική Οδό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κύμης - Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) με έναν ελαφρά τραυματία.

Η καραμπόλα συνέβη στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κύμης. Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό προκλήθηκε από σύγκρουση πολλαπλών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η αριστερή λωρίδα παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, ενώ οι αρχές βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ορισμένων οδηγών, ενώ οι καθυστερήσεις στην κίνηση άγγιξαν τα 15 έως 20 λεπτά, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο της Πεντέλης μέχρι τον κόμβο της Κύμης.

