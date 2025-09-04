Καταγγελία για τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε αλλοδαπό – «Οι σκουρόχρωμοι ταξιδεύουν μόνο βράδυ»

Άμεσης διερεύνησης χρήζει καταγγελία που έγινε από πολίτη σε βουλευτή για ρατσιστική συμπεριφορά από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο οι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αρνήθηκαν να εκδώσουν εισιτήριο σε πολίτη από την Αφρική υποστηρίζοντας ότι για την ασφάλεια των επιβατών «οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν ισχύουν όλα όσα καταγγέλονται είναι πολύ σοβαρά και δείχνουν ότι νοοτροπίες άλλων εποχών δεν έχουν εκλείψει στην Ελλάδα και κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να καταπατούν τους νόμους βάζοντας τους πολίτες σε κατηγορίες….

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

«Για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσαν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, για να δικαιολογήσουν την άρνηση έκδοσης εισιτηρίου σε έναν πολίτη αφρικανικής καταγωγής. Αυτή η απάντηση δόθηκε σε επιβάτες που αντέδρασαν όταν ανέφεραν ότι στον δρομολόγιο υπήρχαν πολλές κενές θέσεις. Μάλλον κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στον αμερικανικό νότο στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν ανέχονται τον ρατσισμό και υπήρξε η δημόσια καταγγελία του περιστατικού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνεχίζει: «Το θέμα θα έρθει στην βουλή και το υπουργείο μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ίδιο αφορά και την στάση της αστυνομίας που ενώ ήταν στο περιστατικό δεν έκανε καμία παρέμβαση».

Και καταλήγει: «Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι».