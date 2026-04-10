Κατάνυξη στη σκιά της Ακρόπολης – Χιλιάδες πιστοί στους Επιταφίους της Πλάκας

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης βρίσκεται η χώρα σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026), με τα πλάνα από drones να καταγράφουν μοναδικές εικόνες από την κορύφωση του Θείου Δράματος στη σκιά του Ιερού Βράχου και τους χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν την πομπή του επιτάφιου.

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τα σοκάκια της Πλάκας, συμμετέχοντας στις λιτανείες των Επιταφίων που συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έρχεται από το παρελθόν.

Οι πένθιμες καμπάνες και τα χιλιάδες τρεμάμενα κεριά δημιούργησαν μια υποβλητική ατμόσφαιρα, καθώς οι πομπές του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, του Αγίου Γεωργίου του Βράχου στα Αναφιώτικα και της Αγίας Αικατερίνης ελίσσονταν στα ιστορικά στενά.

Λίγες δεκάδες μέτρα παραπέρα, η Μητρόπολη Αθηνών αποτέλεσε τον πόλο έλξης για τεράστια πλήθη πιστών, σε μια από τις πιο μεγαλειώδεις στιγμές της αποψινής βραδιάς.

​Από ψηλά, η εικόνα των Επιταφίων να κινούνται κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη υπενθυμίζει γιατί το Πάσχα στην Πλάκα παραμένει μια εμπειρία μοναδική, όπου η ιστορία, η πίστη και η παράδοση γίνονται ένα.