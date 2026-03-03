Κατασκοπεία στη Σούδα: Στη φυλακή ο 36χρονος Γεωργιανός που προσήχθη – Κατηγορείται για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Στη φυλακή οδηγείται ο Γεωργιανός, Αζέρικης καταγωγής που προσήχθη για πιθανή κατασκοπεία των εξοπλιστικών συστημάτων της χώρας στη Σούδα.

Το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε τον 36χρονο σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ. Ο Γεωργιανός είχε προσαχθεί για κατασκοπεία, αφού είχε στην κατοχή του φωτογραφίες από το ναύσταθμο της Σούδας και από το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη από την περασμένη εβδομάδα.

Το δικαστήριο δεν του χορήγησε αναστολή και ως εκ τούτου οδηγείται στη φυλακή για να εκτελέσει την ποινή του για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Η σύλληψή του δεν έχει να κάνει με την υπόθεση της κατασκοπείας, καθώς διεξάγεται ακόμη έρευνα από την Αντιτρομοκρατική για την υπόθεση, αλλά για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, καθώς κατά τον έλεγχο του διαπιστώθηκε ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε έρθει στην Αθήνα από την Γερμανία και στη συνέχεια στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκανε τον τουρίστα, ενώ όπως όλα δείχνουν διενεργούσε κατασκοπεία για το Ιράν με αποτέλεσμα να προσαχθεί. Στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε ο Αζέρος που είχε συλληφθεί πριν μερικούς μήνες για κατασκοπεία στην περιοχή.

Παράλληλα είχε συλληφθεί ακόμη ένας Αζέρος εκείνη την περίοδο στην Κύπρο, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είχε σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Στις 24 Φεβρουαρίου ο Γεωργιανός είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες από το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford το οποίο είχε καταπλεύσει στη Σούδα.

Η ΕΥΠ είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» τον Γεωργιανό τον τελευταίο ένα μήνα, λόγω των φωτογραφιών που είχε τραβήξει από το ναύσταθμο της Σούδας και το το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο έφτασε στην Κρήτη την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο 36χρονος έστελνε κρίσιμες πληροφορίες για την αμερικανική βάση αλλά και τις αμερικανικές δυνάμεις, στο Ιράν, μέσω εφαρμογής.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει ήδη το κινητό του, τη φωτογραφική μηχανή του και το λάπτοπ του με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως βρέθηκε στη Σούδα για τουρισμό και όχι για κατασκοπεία.