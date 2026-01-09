Κάτια Δανδουλάκη: Το επίσημο fan club της ηθοποιού αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις και αναφορά στη «Λάμψη»

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε όσο λίγοι εδώ και δεκαετίες, έμαθε τη θλιβερή είδηση από συνεργάτες της. Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού «Ρομάντσο» το 1972, όταν η ηθοποιός και ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες». Το 1991, οι δυο τους συνεργάστηκαν στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως “Γιάγκο Δράκο”, ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Η συμμετοχή του Χρήστου Πολίτη στη «Λάμψη» υπήρξε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Στη συνέχεια ο ηθοποιός αποσύρθηκε και έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Κάτια Δαδουλάκη επικοινωνούσε κατά διαστήματα μαζί του και μάθαινε νέα του.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον θάνατό του, το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη έγραψε στο Instagram τρεις λέξεις: «Αντίο… «Γιάγκος Δράκος».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας…1942 – 2026», συνοδεύοντάς την με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.