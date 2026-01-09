Ελλάδα

Κάτια Δανδουλάκη: Το επίσημο fan club της ηθοποιού αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις και αναφορά στη «Λάμψη»

Κάτια Δανδουλάκη και Χρήστος Πολίτης είχαν συνεργαστεί ουκ ολίγες φορές, τόσο στον κινηματογράφο και το θέατρο, όσο και στην τηλεόραση
Κάτια Δανδουλάκη
Κάτια Δανδουλάκη / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε όσο λίγοι εδώ και δεκαετίες, έμαθε τη θλιβερή είδηση από συνεργάτες της. Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού «Ρομάντσο» το 1972, όταν η ηθοποιός και ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες». Το 1991, οι δυο τους συνεργάστηκαν στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως “Γιάγκο Δράκο”, ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Η συμμετοχή του Χρήστου Πολίτη στη «Λάμψη» υπήρξε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Στη συνέχεια ο ηθοποιός αποσύρθηκε και έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Κάτια Δαδουλάκη επικοινωνούσε κατά διαστήματα μαζί του και μάθαινε νέα του.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον θάνατό του, το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη έγραψε στο Instagram τρεις λέξεις: «Αντίο… «Γιάγκος Δράκος». 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katia Dandoulaki Official (@katia_dandoulaki)

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας…1942 – 2026», συνοδεύοντάς την με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
133
130
115
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις
«Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του», αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Pharmacist taking medicine box from shelf in a pharmacy
Οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με Μητσοτάκη: Τα μπλόκα που παραμένουν και οι δρόμοι που θα ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης
Οι αγρότες σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα ανοίγουν δρόμους ως ένδειξη καλής θέλησης - Κλειστή παραμένει η σήραγγα των Τεμπών
Τρακτέρ 6
Newsit logo
Newsit logo