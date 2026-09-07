Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Ο 26χρονος Αφγανός έμενε με την οικογένεια από το 2022 – «Τον γνωρίσαμε πέρσι» έλεγαν οι κατηγορούμενοι

Τις έρευνές τους για την σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, έχουν εστιάσει οι αρχές και στον ρόλο του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον 43χρονο πατέρα και την 28χρονη μητέρα του μωρού και των 2 εκ των 3 ανήλικων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Οι τρεις συλληφθέντες για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος είχαν κριθεί προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη Γερμανίδα αύριο Τρίτη (08.09.2026) θα απολογηθούν για την δολοφονία του μωρού ενώ ο 26χρονος Αφγανός θα απολογηθεί στην ανακρίτρια για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, που είναι έγκυος στον 4ο μήνα.

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Οι συλληφθέντες κατηγορούνται αρχικά για διακίνηση ναρκωτικών αν και στην απολογία τους υποστήριξαν πως είναι τοξικοεξαρτώμενοι και όχι διακινητές. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του Αφγανού καθώς βρισκόταν μαζί με την οικογένεια στην Κυψέλη, αφού φέρεται πως διατηρεί σχέση με την ανήλικη. Στην απολογία του, ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι είναι με την 15χρονη τον τελευταίο ένα χρόνο και δεν γνώριζε για το νεκρό μωρό στην κατάψυξη.

Ωστόσο, ένα νέο σημαντικό στοιχείο που αποκάλυψε η εκπομπή Live News, δημιουργεί νέα ερωτήματα για την πραγματική του σχέση με την οικογένεια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 38χρονης, τώρα πλέον το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ο 26χρονος Αφγανός έμενε μαζί τους και στο προηγούμενο σπίτι όπου φέρεται να έγινε η δολοφονία του βρέφους το 2022. Αυτό το νέο στοιχείο πέφτει σε αντίφαση με τις αρχικές τους δηλώσεις και καταθέσεις ότι γνωρίζουν τον 26χρονο Αφγανό τον τελευταίο χρόνο.

Για τον 26χρονο Αφγανό, ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει ότι τον γνώρισε το τελευταίο διάστημα και έμενε μαζί τους στο σπίτι στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Στην επίσημη κατάθεσή του ο 43χρονος, είπε ότι τους τον γνώρισε η 15χρονη κόρη τους πριν από περίπου ένα χρόνο τονίζοντας ότι ο ίδιος διαφωνούσε με αυτή τη σχέση. «Είχε φύγει οχτώ μήνες η κόρη μου από το σπίτι μαζί του και στο τέλος τους δέχτηκα πίσω και έμειναν μαζί μας τον τελευταίο χρόνο», είχε αναφέρει ο 43χρονος.

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Παράλληλα, ο 43χρονος είχε πει ότι ο Αφγανός δεν γνώριζε τίποτα για το νεκρό μωρό, πράγμα που υποστήριξε και ο ίδιος ο 26χρονος κατά την απολογία του. Οι αρχές όμως εξετάζουν το αν οι κατηγορούμενοι γονείς γνώριζαν από πιο πριν τον 26χρονο, πράγμα που αν ισχύει θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: γιατί κατέθεσαν ψέματα ο 43χρονος και η 38χρονη ότι τον γνώρισαν πριν 1 χρόνο, ενώ εκείνος έμενε μαζί τους για σχεδόν 4 χρόνια;

Οι κατηγορούμενοι γονείς του δολοφονημένου βρέφους επιμένουν πως δεν διέπραξαν δολοφονία, ενώ οι περιγραφές τους είναι αντικρουόμενες σε ορισμένα σημεία. «Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου οχτώ εννιά το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια ένα δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Το μωρό δεν έκλαιγε. Ήταν σαν να βρισκόταν σε αφασία. Εγώ τρόμαξα και άρχισα να του κάνω μασάζ όπως μου είχανε δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν τα κουνούσε», είπε ο 43χρονος στην κατάθεσή του.

Η 38χρονη ωστόσο από την πλευρά της διαψεύδει το σύντροφό της και επιμένει ότι την ώρα που ξεψυχούσε το παιδί της, εκείνη απουσίαζε. Δεν συμφωνούν ούτε στη χρονιά που πέθανε το μωρό τους. «Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνους στην κοιλιά και πυρετό. Ο σύζυγός μου του έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά», υποστήριξε η ίδια.