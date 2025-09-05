Καβάλα: «Την αναγνώρισε ο σύζυγός της από το μαγιό» λέει ο ιατροδικαστής για την 59χρονη που εντοπίστηκε νεκρή 40 μέρες μετά την εξαφάνισή της

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την 59χρονη Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Οφρυνίου Καβάλας, όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Η σορός της Βρετανίδας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο Φιδονήσι Καβάλας, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρισκόταν για τελευταία φορά.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνίδη, ο σύζυγος αναγνώρισε τη γυναίκα του από το μαγιό της. Αναγνώρισε και το μέγεθος και την ετικέτα του μαγιό αλλά και το χρώμα.

Επίσης, πριν από περίπου οκτώ με 10 χρόνια η γυναίκα είχε χειρουργηθεί στο στήθος και ήταν το δεύτερο σημείο αναγνώρισης.

Όπως επισημαίνει ο ιατροδικαστής, από τη σορό της λείπουν μαλακά μόρια, μύες, ζωτικά όργανα, ενώ δεν υπάρχουν οστά σπασμένα. Πιθανή αιτία θανάτου της γυναίκας είναι ο πνιγμός.

Η γυναίκα ήταν σχεδόν 40 μέρες στη θάλασσα, οπότε δεν μπορούν να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.