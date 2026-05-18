Ρόδος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο του 44χρονου πέφτει με ταχύτητα πάνω στο ΙΧ με τη μητέρα και την κόρη της – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής (17.5.260 στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, ο 44χρονος οδηγός του μικρού ασημί αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινείται με αργή ταχύτητα και φτάνει στη διασταύρωση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το φανάρι ήταν πράσινο ή κόκκινο, ωστόσο μητέρα και κόρη προσπαθούν να διασχίσουν τον κάθετο δρόμο που βρίσκεται μπροστά τους.

Εκείνη τη στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός του σκούρου αυτοκινήτου κινείται με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούεται με το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, μετατρέποντάς το σε άμορφη μάζα. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και δυστυχώς κατέληξαν.

Στον 44χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδων άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.

Από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί ακόμη τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν σε άλλα οχήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.