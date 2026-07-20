Καύσωνας: Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες

Εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς από σήμερα η χώρα μπαίνει σε περίοδο έντονης θερμικής επιβάρυνσης, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσεις ακόμα και τους 43°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και τους ασθενείς ανέμους, αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη δημόσια υγεία.

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Δείτε την έκτακτη εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας

Με δεδομένο τον παρατεταμένο καύσωνα, το υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες και οδηγίες αντιμετώπισής τους

Στον ανθρώπινο οργανισμό ο κυριότερος μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος είναι μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα (~75%) και έπονται η αναπνοή και η άμεση εκπομπή θερμότητας. Αντίστοιχα, ο κύριος μηχανισμός πρόσληψης θερμικής ενέργειας παραμένει η άμεση και έμμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

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Όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του σώματος έχουν μικρή διαφορά, η μείωση της θερμοβαθμίδας (διαφορά θερμοκρασίας σώματος και εξωτερικής θερμοκρασίας) μειώνει και το ρυθμό ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αποτελεσματική ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λπ.), δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση έως και στον θάνατο.

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι:

δυνατός πονοκέφαλος

ατονία

αίσθημα καταβολής

τάση για λιποθυμία

πτώση της αρτηριακής πίεσης

ναυτία

έμετοι

ταχυπαλμία

Το σύνδρομο της θερμοπληξίας εκδηλώνεται με: