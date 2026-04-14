Κεφαλονιά: Ο 23χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της Μυρτώς τα «ρίχνει» στους άλλους δύο κατηγορούμενος – «Κάναμε κοκαΐνη»

Ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης σε σπίτι, φέρεται να υποστήριξε ο 23χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, τα ξημερώματα (14.04.2026).

Πρόκειται για το τρίτο άτομο που φέρεται να συνόδευε τον 26χρονο πρωταθλητή της άρσης βαρών και τον 22χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο σε βάρος της 19χρονης Μυρτώς. Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το Live News, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι και συγκεκριμένα, χρήση κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξουν το οριστικό «φως» στα αίτια του θανάτου της.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, τόσο οι δύο άνδρες όσο και ο 23χρονος που συνελήφθη αποτυπώνονται σε βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Επίσης, νωρίτερα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.