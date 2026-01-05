Κερατσίνι: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 15χρονου με την κλεμμένη μηχανή – Αναζητείται ο δεύτερος αναβάτης

Βίντεο από την καταδίωξη του 15χρονου αλλά και τη στιγμή που ο δράστης αναπτύσσει ταχύτητα με την κλεμμένη μηχανή, στα στενά στο Κερατσίνι, για να γλιτώσει την σύλληψη από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, φέρνει στο «φως» το newsit.gr.

Η καταδίωξη έγινε το βράδυ της Κυριακής (04.02.2026) στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στο Κερατσίνι, όταν άνδρες της ΔΙΑΣ είδαν πως ο ανήλικος με συνεπιβάτη έναν άγνωστο, οδηγούσε μηχανή που δεν έφερε πινακίδες.

Αν και αμέσως έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ο 15χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να γλιτώσει. Στην προσπάθειά του μάλιστα να μην συλληφθεί, παραβίασε και κόκκινο φανάρι.

Δείτε το βίντεο:

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 15χρονος αναπτύσσει ταχύτητα με την μηχανή και κάνει επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει. Από πίσω του τον κυνηγούν αστυνομικοί με τη δική τους μηχανή ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ συνέχισαν την καταδίωξη μέχρι που η μηχανή ακινητοποιήθηκε λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Ο δεύτερος αναβάτης πήδηξε από το δίκυκλο και το έβαλε στα πόδια. Ο οδηγός από την άλλη έκανε όπισθεν μπας και γλιτώσει, προκαλώντας φθορές στην μηχανή ΔΙΑΣ.

Εν τέλει οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, η μηχανή είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να βρεθεί ο συνεπιβάτης.