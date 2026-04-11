Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κέρκυρα: Ατύχημα από τους Μπότηδες στη Λιστόν – Κανάτα έπεσε και έσπασε στο κεφάλι γυναίκας

Η γυναίκα οδηγήθηκε σε ιδιώτη γιατρό ο οποίος της έκανε ράμματα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα (11.04.2026) σε διάφορες γειτονιές της Κέρκυρας για να αναβιώσει το εντυπωσιακό έθιμο των Μπότηδων. Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα ατυχήματα δεν έλειπαν από το «μενού».

«Θύμα» των Μπότηδων υπήρξε αυτή τη φορά μία γυναίκα. Το ατύχημα έγινε στον πεζόδρομο Λιστόν της Κέρκυρας όταν μία μικρή κανάτα προσγειώθηκε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο και να την μεταφέρουν σε ιδιώτη γιατρό για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα προχώρησε σε ράμματα και είναι καλά στην υγεία της.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 11:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και αφού ακούστηκαν οι καμπάνες, Κερκυραίοι συγκεντρώθηκαν στα μπαλκόνια τους για να πετάξουν τους Μπότηδες.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις γειτονιές του νησιού για να δει από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο, χωρίς ευτυχώς να καταγράφονται άλλα απρόοπτα ή ατυχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
103
54
51
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo