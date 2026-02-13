Ελλάδα

Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Λιστόν από την κακοκαιρία – Μεγάλες ζημιές σε δρόμους του νησιού

Τα νερά στο Λιστόν κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πλατείας, ενώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Πλημμύρισε το Λιστόν
Πλημμύρισε το Λιστόν

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) στην Κέρκυρα, με πλημμύρες και ζημιές σε δρόμους.

Από την βροχόπτωση στην Κέρκυρας πλημμύρισε το Λιστόν, ενώ προκλήθηκαν και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του νησιού.

Τα νερά στο Λιστόν κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πλατείας, ενώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια.  

Παράλληλα στην παραλία του Παραμόνα κατέρρευσε ένα τμήμα του τοιχίου. Να τονίσουμε ότι η παραλία είχε αρκετά προβλήματα μετά την κακοκαιρία του μπάλου το 2021 και είχαν γίνει προσπάθειες να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Ζημιές στην νότια Κέρκυρα
Ζημιές στην νότια Κέρκυρα

 

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στον δρόμο προς τους Αρκαδάδες καθώς από το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) έχει σημειωθεί καθίζηση του δρόμου.

Άνοιξε ο δρόμος στους Αρκαδάδες
Άνοιξε ο δρόμος στους Αρκαδάδες

Με το πρώτο φως της ημέρας οι καποιοι είδαν ότι έναν μεγάλο μέρος του δρόμου έχει ανοίξει.

Ζημιές και στους Πάγους
Έπεσε ο δρόμος στους Πάγους

Επικίνδυνος είναι και ο δρόμος προς τους Πάγους στη βόρεια Κέρκυρα, καθώς στην άκρη έχει υποστεί καθίζηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
100
84
75
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο δημοσιογράφος Αριστείδης Μανωλάκος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
«Το έντονο αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς και η προσφορά του στον συνδικαλισμό δίκαια τον κατατάσσουν στις μεγάλες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας» αναφέρει η ΕΣΗΕΑ
Ο Αριστείδης Μανωλάκος
Newsit logo
Newsit logo