Ατύχημα στο Μπάντμιντον: Δύο άνδρες λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στο πρώην θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδί, όταν δύο άτομα, έχασαν τις αισθήσεις τους κατά τη διάρκεια εργασιών την Πέμπτη 24.09.2026.

Οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο, εντοπίστηκαν χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους στο θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδί που βρίσκεται υπό κατεδάφιση και άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα εισέπνευσαν αναθυμιάσεις και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ τους χορηγήθηκε οξυγόνο.

Στο σημείο, έφτασε και η πυροσβεστική καθώς υπήρχαν αναφορές για καπνούς.

Οι δύο άνδρες, 51 και 24 ετών που εργάζονταν στο σημείο και υπό άγνωστες συνθήκες εισέπνευσαν διοξείδιο, με συνέπεια να πέσουν στο έδαφος και να αδυνατούν να βγουν από το σημείο όπου βρίσκονταν

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Οι δύο εργάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσαν σε λίγα λεπτά μηχανές του ΕΚΑΒ, ακολουθούμενα από δύο ασθενοφόρα που τους μεταφέρουν στον Ερυθρό Σταυρό.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Ιούλιο, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο κτίριο.

Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το προκειμένου να λειτουργήσει ως προσωρινό «λυόμενο» γήπεδο στο Άλσος Στρατού στο Γουδί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004.