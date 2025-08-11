Λένα Σαμαρά: Σήμερα το «στερνό» αντίο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Η άγνωστη ζωή της και ο ξαφνικός θάνατος

Ανείπωτος ο πόνος για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά. Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά «έσβησε» την περασμένη Πέμπτη (07.08.2025) σε ηλικία 34 χρόνων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους φίλους της.

Η είδηση θανάτου της Λένας Σαμαρά έπεσε σαν βόμβα. Η νεαρή γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή καρδιάς. Κανείς δεν περίμενε πως θα αφήσει την τελευταία της πνοή τόσο αιφνίδια και σε τόσο μικρή ηλικία. Οι αγαπημένοι της άνθρωποι, θα πουν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη γλυκιά Λένα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη 1 το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μοναδικές αντιδράσεις του Αντώνη Σαμαρά από την ημέρα που έχασε το παιδί του ήταν 2 αναρτήσεις. Στην πρώτη, ενημέρωνε το πότε θα γίνει η κηδεία της κόρης του ενώ στην δεύτερη έκανε έκκληση σε όσους θέλουν, να καταθέσουν χρήματα για κοινωφελούς σκοπούς αντί στεφάνων.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», σχολίασε για την επιθυμία της οικογένειάς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια ήταν η πρωτότοκη κόρη του Αντώνη Σαμαρά;

Η Λένα Σαμαρά ήταν ένας άνθρωπος που επέλεξε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας παρά το επάγγελμα και τη δημοσιότητα του πατέρα της. Η ζωή της και τα ενδιαφέροντά της έγιναν γνωστά κυρίως μετά το θάνατό της.

Φίλοι και συγγενείς έχουν γεμίσει τα social media με αποχαιρετιστήριες αναρτήσεις για τον άνθρωπο που λάτρεψαν.

Η Λένα Σαμαρά ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας. Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Γεννήθηκε τον Μάιο του 1990 στην Πύλο και μαθήτευσε στο Κολλέγιο Αθηνών ως το 2008: ένα σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει και ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο θείος της που είχε διατελέσει πρόεδρος του ιδρύματος.

Μετά το σχολείο, η 34χρονη πήρε το 2015 πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Saint George’s City College.

Η μοιραία νύχτα

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Λένα Σαμαρά έπαθε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, και καθώς οι γιατροί λάμβαναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη ανακοπή.

Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για τον θάνατό της:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7 Αυγούστου περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης.

Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29.