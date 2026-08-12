Κηδεία Στέλιου Ράμφου: «Αισθάνθηκε την ανάγκη να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού πριν φύγει» – Ρίγη συγκίνησης για τις τελευταίες στιγμές του

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (12.8.26) τον σπουδαίο συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών.

Στον Ιερό Ναό είχε φτάσει λίγο πριν από τις 11:30 και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας, ο εφημέριος του ναού αναφέρθηκε σε μία από τις τελευταίες κινήσεις του Στέλιου Ράμφου, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

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Όπως είπε ο ιερέας, «ιερείς του πρόσφεραν Θεία Κοινωνία, λείψανα αγίων και διάβασαν κάποιες κατάλληλες ευχές. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως μπορούν να βεβαιώσουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς το πετραχήλι ήταν πάνω στο κεφάλι του και διαβαζόταν η ευχή, ο Στέλιος Ράμφος σήκωσε το εξαντλημένο χέρι του και το κατέβασε πιο χαμηλά, σχεδόν μέχρι τα μάτια, καλύπτοντας έτσι περισσότερο το πρόσωπό του και την οποία αισθανθήκαμε ότι είχε το μήνυμα μιας επιθυμίας να καλυφθεί περισσότερο από τη χάρη του Θεού».

«Αυτή ήταν μια από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματα, προβληματισμούς, αγωνίες, αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού όσο γίνεται πιο πολύ», πρόσθεσε ο ιερέας.

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Αισθανόμαστε ότι αυτό λέει πολλά για τον ίδιο αλλά και για την ουσία των πραγμάτων, έτσι του ευχόμαστε και προσευχόμαστε να βρεθεί σε καλή θέση κοντά στον Θεό, εκεί που θα αισθανθεί βιωματικά το μυστικό του Ιησού».

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Η οικογένεια του Στέλιου Ράμφου είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας.

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη, κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στον χώρο συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον πολιτικό και πνευματικό κόσμο, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο διανοούμενο.

Μεταξύ άλλων, στην τελετή βρέθηκαν η Βίκυ Φλέσσα, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Θανάσης Λάλας, οι σκηνοθέτες Στάθης Λιβαθινός και Γιάννης Σμαραγδής και πολλοί ακόμα.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Θανάσης Λάλας / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Νίκος Δένδιας / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Την ίδια ώρα, πλήθος στεφάνων έχει τοποθετηθεί στον χώρο του Ιερού Ναού στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου, μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και πολλών άλλων.

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και είχε σημαντική παρουσία στην ελληνική πνευματική και δημόσια ζωή. Με πλούσιο συγγραφικό έργο, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη φιλοσοφία, τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνορθόδοξη παράδοση.