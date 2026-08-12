Θάνατος 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο: Καρδιολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν απαντήσεις – «Ήταν υπόδειγμα» λέει η αδερφή του

«Βοηθούσε τους πάντες. Δεν έχει κανένας να πει τίποτα κακό για τον αδερφό μου» λέει η αδερφή του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο.

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου με τις τοξικολογικές εξετάσεις να ρίχνουν φως στα αίτια θανάτου του. Οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα όπως: Γιατί βρέθηκε με εκδορές; Ήταν παθολογικά τα αίτια θανάτου του; Ποιον συνάντησε πριν βρεθεί νεκρός;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδερφή του 38χρονου μιλάει στο newsit.gr για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την σύντροφο του αδερφού της λέγοντας ότι δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά και είχε πανικοβληθεί. «Η σύντροφός του έψαχνε τον Ανδρέα. Είχε πάει για δουλειά και, επειδή συνήθως ο Ανδρέας, όταν ήταν νύχτα, αν γινόταν κάποιο έκτακτο δεν έμενε μέχρι αργά, τον έπαιρνε τηλέφωνο. Όταν δεν τον βρήκε ούτε στο σταθερό ούτε στο κινητό, πήγε στο σπίτι. Πήρε άδεια από τη δουλειά της και πήγε να τον βρει, αλλά δεν ήταν πουθενά. Πήγε και στη ΓΑΔΑ, αλλά ούτε εκεί ήταν. Μετά τον ψάχναμε. Το κινητό του ήταν ανοιχτό, μετά όμως χάθηκε ο εντοπισμός. Μιλούσαμε με τα παιδιά, βγήκαν περιπολίες και δεν ξέραμε τίποτα» αναφέρει.

Λίγες ώρες μετά το βράδυ Δευτέρας το τηλέφωνο της ξαναχτύπησε, μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν η σύντροφος του αδερφού της αλλά ο διοικητής του αδερφού της που την ενημέρωσε ότι ο αδερφός της βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του και αυτή ήταν η στιγμή που ο χρόνος πάγωσε για την ίδια: «Με πήρε ο διοικητής το βράδυ και μου είπε ότι είχαν βρει τον αδερφό μου. Μαζί κάναμε τη δήλωση εξαφάνισης. Ήμασταν συνέχεια σε επαφή με την κοπέλα του. Ήθελα και εγώ να πάω στην Αθήνα, αλλά ήθελα να έρθω και εδώ για να προετοιμάσω τους γονείς μου, που δεν ήξεραν τίποτα. Εγώ η ίδια τους το είπα» περιγράφει στο newsit.gr.

Ο 38χρονος Ανδρέας είχε από μικρός μεγάλη αγάπη με το ποδόσφαιρο και είχε περάσει από διάφορες ομάδες τα τελευταία χρόνια: «Ο αδερφός μου αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο. Είχε αλλάξει τόσες ομάδες, ήταν υπόδειγμα και ως αθλητής και στη δουλειά του. Δεν έχει κανένας παράπονο από εκείνον, ούτε στη ζωή του. Βοηθούσε τους πάντες. Δεν έχει κανένας να πει τίποτα κακό για τον αδερφό μου. Περιμένω τις εξετάσεις της καρδιάς, τον Γενάρη μου, είπαν και τις τοξικολογικές σε δύο εβδομάδες για να δούμε από την επήλθε ο θάνατος του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλοι, συγγενείς και η τοπική κοινωνία της Μικρομάνης στη Μεσσηνία σήμερα το απόγευμα θα πούνε το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα.

Τι συνέβη

Όλα αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας όταν εντοπίστηκε ο 38χρονος νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό όχημα με τα φιμέ τζάμια.

Η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, καθώς από το προηγούμενο βράδυ δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Το κινητό του παρέμενε ενεργό και έδινε στίγμα στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι έρευνες να επικεντρωθούν εκεί και τελικά να εντοπιστεί το όχημα.

Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και μέσα βρέθηκε ο αστυνομικός, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα προέκυψε πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν σαφείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ, εύρημα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η κατανάλωση αλκοόλ να συνδέεται με το πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το τι προκάλεσε τον θάνατο του αστυνομικού.