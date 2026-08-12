Θεσσαλονίκη: Βίντεο «ντοκουμέντο» με τον 59χρονο να βάζει φωτιά στη Σίνδο – Κατηγορείται για έξι εστίες, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Τη στιγμή που ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαζε διαδοχικές φωτιές στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, σταματά με το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και προσεγγίζει σημείο με πυκνή βλάστηση, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας αποχωρεί από το σημείο, ενώ στα πλάνα διακρίνονται φλόγες και καπνός.

Ο 59χρονος φέρεται να βρίσκεται πίσω από συνολικά έξι φωτιές που εκδηλώθηκαν στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινούνταν με το όχημά του και φέρεται να έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για τη δράση του.

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Στο βίντεο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση.

Στη συνέχεια κατεβαίνει από το όχημά του και στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στα δέντρα. Αμέσως μετά επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτες φλόγες και πυκνός καπνός.

Κατηγορείται για έξι φωτιές

Ο 59χρονος οδηγήθηκε την Τετάρτη (12.08.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του.

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Είχε προηγηθεί η σύλληψή του από Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, καθώς φέρεται να συνδέεται με έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Μία από τις φωτιές εκδηλώθηκε το Σάββατο (08.08.2026) και έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ακολούθησε δεύτερη πυρκαγιά την Κυριακή 9 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα.

Την Τρίτη (09.08.2026), σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος φέρεται να έβαλε ακόμη τέσσερις φωτιές στην περιοχή της Σίνδου, πριν τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.