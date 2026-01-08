Συμβαίνει τώρα:
Κηφισός: Νεκρός ο ένας οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο – Έπεσε πάνω του φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα

Παρά την προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του
Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα (08.01.2026) στον Κηφισό.

Αν και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, δεν τα κατάφερε. Τα τραύματα που του προκλήθηκαν από το τροχαίο στον Κηφισό ήταν βαρύτατα και παρά την προσπάθεια των γιατρών, λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 05:30 το πρωί, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω σε δεύτερο φορτηγό.

Ο οδηγός που ξεψύχησε ήταν ο ανυποψίαστος άνδρας που κινούνταν με το μεγάλο όχημα στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι αιτίες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Πληροφορίες αναφέρουν πως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, έχοντας ελαφρά τραύματα.

Από τη σύγκρουση των φορτηγών προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, καθώς έκλεισαν και 3 λωρίδες κυκλοφορίας. Κλιμάκια του δήμου και της περιφέρειας, επιχειρούσαν σχεδόν 4 ώρες για να απομακρύνουν τα φορτηγά και τα συντρίμμια ώστε να επιτραπεί και πάλι η κυκλοφορία στο σημείο.

