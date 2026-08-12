Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές μέχρι και 110 χλμ/ώρα θα σαρώνουν τις επόμενες ώρες από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη – Οι περιοχές σε συναγερμό για φωτιές

Σύμφωνα με τον χάρτη πυρομετεωρολογικού κινδύνου της ομάδας FLAME, την Πέμπτη (13/8/26) οι περιοχές που βλέπετε παρακάτω με μωβ χρώμα, όπως η Θράκη, η Μυτιλήνη, η Εύβοια, το νότιο κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας, η Φωκίδα, η Βοιωτία, η Αττική και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, είναι σημεία που αν ξεσπάσει πυρκαγιά , αυτή μπορεί να έχει ακραία εξέλιξη .

Οι συνθήκες αυτές, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, καθώς τα αεροσκάφη σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σχεδόν αδύνατον να επιχειρήσουν για τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Ρήγου στο MEGA, οι θυελλώδεις άνεμοι θα ξεκινούν από τη Θράκη, θα σαρώνουν όλο το Αιγαίο, μέχρι και τα νότια τμήματα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον καιρό, την Πέμπτη (13/8/26) «ανεβαίνουν» τα μποφόρ στο Αιγαίο για να φτάσουν και το 9άρι ενώ οι ριπές του ανέμου θα ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 110 χλμ/ώρα!

«Καμπανάκι» για προσοχή από την Πέμπτη (13/8/26) μέχρι και το Σάββατο (15/8/26) «χτυπούν» οι μετεωρολόγοι καθώς από τις επόμενες ώρες ο καιρός φέρνει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών ενώ θα δυσκολέψει και τους ταξιδιώτες των θαλασσών.

Ταυτόχρονα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πτώση της θερμοκρασίας, σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, θα τον περάσουμε με ψύχρα, μποφόρ αλλά και βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.

Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ε. Τουρνάς: Εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε νωρίτερα την Τετάρτη (12/8/26) το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς της Πέμπτης (13/8/26).

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Ο κύριος Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα μπαίνει σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Οι περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

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Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων).

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη (12/8/26)

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός και από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το βράδυ νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.