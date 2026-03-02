Κίμων: Ο Έλληνας στρατηγός που έδωσε τη ζωή του για να σώσει την Κύπρο από τους Πέρσες – Η ιστορία επαναλαμβάνεται 2.500 χρόνια μετά

Κατά σύμπτωση για δεύτερη φορά στην ιστορία ο Κίμων μεταβαίνει στην Κύπρο για να υπερασπιστεί τη μεγαλόνησο από τους Πέρσες. Η φρεγάτα Belharra που φέρει το όνομα του στρατηγού της Αρχαίας Ελλάδας κατευθύνεται στην Κύπρο για να την προστατέψει από νέα επίθεση των μουλάδων του Ιράν.

Η πρώτη φορά ήταν όταν ο στρατηγός Κίμων – προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε η υπερσύγχρονη φρεγάτα – ηγήθηκε της Δηλιακής Συμμαχίας για να εκδιώξει τους Πέρσες από την Κύπρο το 450 π.Χ.

Σχεδόν 2.475 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Κίμων «επιστρέφει» στην Κύπρο με όνομα πλοίου. Η νέα φρεγάτα Belharra «Κίμων» καταπλέει στη μεγαλόνησο, όπου ο πολέμαρχος της αρχαίας Ελλάδας είχε πέσει μαχόμενος κατά των Περσών.

Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., η Κύπρος αποτελούσε το στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας στην προσπάθειά της να ελέγξει τη θάλασσα. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι η ελευθερία του ελληνισμού περνούσε μέσα από την αποδυνάμωση των Περσών στο νησί.

Η εκστρατεία του το 450 π.Χ. άλλαξε τον χάρτη της εποχής, απομακρύνοντας την αυτοκρατορική απειλή από τα κυπριακά ύδατα.

Η ιστορία θέλει τον Κίμωνα να πεθαίνει κατά την πολιορκία του Κιτίου, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν τον θάνατό του μυστικό για να μη λυγίσει το ηθικό των δυνάμεων. Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την υπέρτατη προσφορά του στην Κύπρο.

Η επιστροφή του «Κίμωνα» στην Κύπρο με τη μορφή του «διαμαντιού» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

Η Ελλάδα διαθέτει τη μνήμη, τη βούληση και πλέον την τεχνολογική υπεροχή για να προασπίσει τα δίκαια του ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο, ακριβώς όπως και πριν από δυόμισι χιλιετηρίδες.

Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να καταπλεύσουν στη μεγαλόνησο το πρωί της Τρίτης (03.03.2026).