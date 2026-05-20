Κινηματογραφική διάρρηξη στο Πόρτο Ράφτη: Ξήλωσαν ΑΤΜ τραβώντας το με φορτηγό και έφυγαν με τα λεφτά

Το φορτηγό αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διερευνηθεί για αποτυπώματα και DNA
Με τον πιο ευφάνταστο τρόπο άγνωστοι έκλεψαν ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη. Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20.05.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε όλη την περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

Η διάρρηξη έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στο 2ο χλμ της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, με τους δράστες να δένουν με αλυσίδες το ΑΤΜ και το φορτηγό τους, και στη συνέχεια να το τραβούν για να το ξηλώσουν.

Έτσι, κατάφεραν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή με άλλο όχημα.

Όπως βλέπεται στις φωτογραφίες, οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ όπου βρισκόταν το ΑΤΜ.

Κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, τους έπεσαν και κάποιες κασετίνες στον δρόμο.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο συλλέγοντας στοιχεία για την κινηματογραφική διάρρηξη.

Το φορτηγό αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διερευνηθεί για αποτυπώματα και DNA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό με το οποίο ξηλώθηκε το ΑΤΜ, είχε κλαπεί λίγη ώρα νωρίτερα και ανήκει σε εταιρεία στον Γέρακα.

