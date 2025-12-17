Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στο «κόκκινο» η Κηφισίας και η Μεσογείων

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο «δαχτυλίδι» της Κηφισίας αλλά και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης
Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός
Μποτιλιαρισμένος ξανά ο Κηφισός / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Μποτιλιαρισμένοι βρίσκονται για ακόμη ένα απόγευμα οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από την Κηφισιά έως και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Εκτός από τον Κηφισό, σχεδόν ακινητοποιημένοι είναι το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025) και οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της Αλεξάνδρας μέχρι και το Ψυχικό και στις δύο κατευθύνσεις.

Με βήμα σημειωτόν τα αυτοκίνητα και στη Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι τον κόμβο του Γέρακα.

Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε: Aλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια, Συγγρού και Αμαλίας.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο «δαχτυλίδι» της Κηφισίας αλλά και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

​Στο «κόκκινο» βρίσκονται, επίσης, οι κεντρικές αρτηρίες των νοτίων προαστίων, όπως και στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

